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11.02.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

'Sadakatsiz biri doğru değildir'

Burak Sergen, sadakatsiz birinin doğru insan olmadığını söyledi. Sanatçı, “Eğer sadakatsizlik yapacaksan, bir ilişkiye başlama” diye konuştu

'Sadakatsiz biri doğru değildir'
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Kanal D’de ekrana gelen ‘Sadakatsiz’ dizisinde oynayan Burak Sergen, Ortaköy’de görüntülendi. Sanatçı, “Sadakatsizlik sizin başınıza geldi mi?” sorusuna, “Herkesin başına gelmiştir. Sadakatsiz biri doğru insan değildir. Eğer sadakatsizlik yapacaksan, bir ilişkiye başlama... Çok güncel konu olduğu için herkes diziden kendine bir şeyler buluyor” cevabını verdi.
Sergen, projenin reytingdeki başarısıyla ilgili ise, “Hep söylediğim üçgen var. Yapım şirketi, senaryo ve yönetmen... Herkes çok iyi... Böyle olunca başarı kaçınılmaz oluyor” şeklinde konuştu. Rol arkadaşı Melis Sezen’in kendisini övmesine sanatçı, “Kıdemlilerinden biri olduğum için genç oyunculara her zaman yardım ediyorum. O bizim boynumuzun borcu” açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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