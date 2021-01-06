Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz Yeni bölünü ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almadı. Her hafta çarşamba akşamlaruı yayınlanan Sadakatsiz'in yayın akışında olmaması üzerine yeni bölümünün yayınlanacağı tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sadakatsiz'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda yayınlanmayacak. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayın akışında yer aldı. Yılbaşı nedeniyle bazı diziler 1 hafta ara verdi. Bundan dolayı Sadakatsiz'in yeni bölümünün olmadığı düşünülüyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?