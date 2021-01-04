Sadakatsiz bu hafta yayınlanacak mı, (6 Ocak) yayın akışında var mı? Sadakatsiz 12. bölüm izle!

Sadakatsiz bu hafta neden yok? Dizi takipçileri merakla Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanını bekliyor ancak henüz fragman ekrana gelmedi. Yayımlanan 12. son bölümünde, Derin'in Volkan'a olan şüpheleri iyiden iyiye artmıştır ve sonunda işleri daha da kötüye çevirecek bir şey bulur. Bu da Volkan'ın tıpkı Asya ile birlikteyken yaptığı gibi ikinci telefonunu ele geçirir. Sadakatsiz yeni bölüm detayları haberimizde.

SADAKATSİZ 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?

Kanal D'de ekrana gelen başarılı dizi, 6 Ocak Çarşamba yayın akışında yeni bölümüyle yer almadı. Çarşamba akşamı Sadakatsiz dizisinin 12. son bölüm tekrarı yayımlanacak. Birçok yapım yılbaşı sebebiyle yeni bölümlerini yayımlamadı. Sadakatsiz'in de aynı gerekçeyle bu hafta yeni bölümle ekranda olmayacağı düşünülüyor.

SADAKATSİZ 12. SON BÖLÜM FULL İZLE...