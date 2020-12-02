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02.12.2020 - 17:53 |

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz dizisinin bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Dizinin yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelmesi bekleyen izleyiciler Sadakatsiz dizisi yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Sadakatsiz dizisinin 9. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelmesi bekleniyordu. Çarşamba akşamları ekrana gelen başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı sevilen dizi bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Kanal D'den yapılan açıklamada değerli izleyicilerimiz pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir ara veriyoruz açıklaması yapıldı

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm bu akşam pandemi sebebiyle ekrana gelmeyecek. Dizinin 9. yeni bölümü önümüzdeki hafta Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm bu akşam neden yok Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak

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