Sadakatsiz dizisi yeni bölüm bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisinin 9. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelmesi bekleniyordu. Çarşamba akşamları ekrana gelen başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı sevilen dizi bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Kanal D'den yapılan açıklamada değerli izleyicilerimiz pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir ara veriyoruz açıklaması yapıldı

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm bu akşam pandemi sebebiyle ekrana gelmeyecek. Dizinin 9. yeni bölümü önümüzdeki hafta Çarşamba akşamı ekrana gelecek.