Sadakatsiz Selçuk öldü mü? Tarık Emir Tekin Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

Selçuk rolünü oynayan Tarık Emir Tekin Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Selçuk öğrendiği gerçekler karşısında öfkesine hakim olamaz ve ilk olarak Nil'den intikam almak ister. Nil ise korkuya kapılarak ondan kaçmaya başlasa da yüksek bir binada kapana sıkışır. O anlarda Volkan ise Nil'i kurtarmak için gelir. Asya'nın gözleri önünde biri düşmüştür. Peki, Selçuk öldü mü?

SADAKATSİZ SELÇUK ÖLDÜ MÜ?

Tarık Emir Tekin'in can verdiği ve Nil'e sırılsıklam aşık olan Selçuk, gerekleri öğrenmiştir. Asya ile Nil'in aralarındaki konuşmaya şahit olmuş ve ilk olarak Nil'den intikam almak istemiştir. Asya ile Nil'i otogarda yakalar ancak Nil korkudan kaçar. Ancak bir bina inşaatında sıkışan Nil, Selçuk'un üzerine gelmesiyle onu atlamakla tehdit eder. Volkan ise Nil'i Selçuk'tan kurtarma peşindedir. Ancak Asya'nın gözleri önünde biri yere yığılmıştır. düşen kişinin Selçuk olup olmadığı yayımlanan yeni bölümde belli olacak