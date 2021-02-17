Sadakatsiz Sinan kimdir, gerçek ismi nedir? Sinan rolünü oynayan Cemal Hünal kim?
Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosuna ise Sinan rolü ile Cemal Hünal katılıyor. Son olarak Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışan Hünal, Sadakatsiz dizisiyle sevenleri karşısına çıkıyor.
Survivor'ın dikkat çeken yarışmacısı Cemal Hünal, Issız Adam filmiyle adını duyurdu. Kanal D'nin fenomen haline gelen Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oluyor. Dizide Sinan karakterine can verecek oyuncunun rolü hakkında henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Peki, Sadakatsiz'in Sinan'ı Cemal Hünal nereli, kaç yaşında?
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol alan Cemal Hünal, Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
DİZİLERİ
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
Sadakatsiz (2021-) - Sinan
FİLMLERİ
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim