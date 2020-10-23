‘Sadakatsiz’ yine zirvede

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Sadakatsiz’, üçüncü bölümüyle reytinglerde AB Grubu ve ABC1’de en çok izlenen yapım olurken; sosyal medyada da zirveyi bırakmadı. Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği proje, AB kategorisinde 10.12 izlenme oranı ve 23.97 izlenme payı, ABC1 kategorisinde ise 10.06 reyting ile 21.84 izlenme payı alarak, rakiplerini geride bıraktı.