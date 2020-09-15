Sade nikah

Reklam ve matbaacılık sektörünün saygın kuruluşlarından Gria’nin sahibi Hasan Öğretmen ve eşi Yasemin Öğretmen’in büyük oğlu Efe Öğretmen, Naz Sümer’le dünyaevine girdi. Yakın aile büyüklerinin bir araya geldiği nikah sonrası verilen yemek, gösterişten uzak ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşti.