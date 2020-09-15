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15.09.2020 - 07:00 |

Sade nikah

Reklam ve matbaacılık sektörünün saygın kuruluşlarından Gria’nin sahibi Hasan Öğretmen ve eşi Yasemin Öğretmen’in büyük oğlu Efe Öğretmen, Naz Sümer’le dünyaevine girdi.

Sade nikah
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Reklam ve matbaacılık sektörünün saygın kuruluşlarından Gria’nin sahibi Hasan Öğretmen ve eşi Yasemin Öğretmen’in büyük oğlu Efe Öğretmen, Naz Sümer’le dünyaevine girdi. Yakın aile büyüklerinin bir araya geldiği nikah sonrası verilen yemek, gösterişten uzak ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşti.

Necip Memili kızıyla dans etti'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Necip Memili, iki aylık kızı Asya ile dans ettiği videoyu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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