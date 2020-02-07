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07.02.2020 - 12:29 |

Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında

Komedyen Şafak Sezer, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında

Azeri bir dostu ile alışveriş turuna çıkan Şafak Sezer, objektiflere poz verdikten sonra ayaküstü soruları yanıtladı. Hayatının yolunda gittiğini dile getiren komedyen, yeni bir tiyatro oyunu hazırladığını söyledi: Büyük sürpriz yakında, tam olarak açıklamayayım ama tek kişilik bir oyun hazırlıyorum,. Şmdi de onun provasından geliyoruz. Güzel bir proje olacak.

Daha fazla detay vermekten kaçınan Şafak Sezer, gazetecilere "Kolay gelsin" dedikten sonra Azeri dostu ile alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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