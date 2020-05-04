04.05.2020 - 08:36 |
Şafak Sezer: Gala için sahte davetiye basmışlar!
Oyuncu Şafak Sezer, bir arkadaşının sosyal medyadan yaptığı canlı yayınına konuk oldu.
Hürriyet'in haberine göre; 'Kolpaçino' serisinin 4’üncü filminin çekileceğini açıklayan Şafak Sezer, daha önce yaşadıkları sahte davetiye krizini de anlattı.
Sezer, "Filmimizin galasını Levent’teki bir alışveriş merkezinde yaptık. O gece için sahte davetiye basmışlar. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyoruz ama binlerce insan geldi galaya. Biz içeride saklanmak zorunda kaldık. Gece de çıkamadık, orada kaldık" dedi.