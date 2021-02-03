Şafak Sezer yeni filmi için senaryo yazıyor

Pandemi sürecini en verimli şekilde geçirmeye gayret ettiğini belirten Şafak Sezer, "Şu sıralar 'yeni, güzel bir şeyler yazıyoruz' diyelim. Yeni bir sinema filmi için kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Bakalım şu an çok yeni ama ilerleyen zamanlarda şekillenecektir" açıklamasını yaptı.