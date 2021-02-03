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03.02.2021 - 12:18 |

Şafak Sezer yeni filmi için senaryo yazıyor

Komedyen Şafak Sezer, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Her zaman olduğu gibi eğlenceli halleri ile etrafındaki güldüren oyuncu, aracından iner inmez vale çalışanlarıyla komik bir sohbete başladı.

Şafak Sezer yeni filmi için senaryo yazıyor
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Pandemi sürecini en verimli şekilde geçirmeye gayret ettiğini belirten Şafak Sezer, "Şu sıralar 'yeni, güzel bir şeyler yazıyoruz' diyelim. Yeni bir sinema filmi için kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Bakalım şu an çok yeni ama ilerleyen zamanlarda şekillenecektir" açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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