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13.11.2020 - 13:38 |

Safiye Soyman gençleşti

Instagram'dan fotoğrafını yayınlayan Safiye Soyman'ın değişimi dikkat çekti. Safiye Soyman'a takipçileri 'gençleşmişsin' şeklinde yorumlar yaptı.

Safiye Soyman gençleşti
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Yakın arkadaşlar Safiye Soyman ile Seda Sayan, koronavirüs salgını sebebiyle artık dışarıda buluşmak yerine evde bir araya geliyor.

SAFİYE DE DEĞİŞTİ
Önceki evinde Seda Sayan'ı ağırlayan Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Soyman'ın, kızı Ümran ve yakın dostu Seda Sayan’la ev buluşmasından paylaştığı karede, şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı Fransız askısı yöntemiyle gençleşen Seda Sayan'ın, yakın arkadaşı Safiye Soyman'a da bu işlemi yaptırdığı söyleniyor. Soyman'ın gönderisine takipçileri; 'gençleşmişsin' şeklinde yorumlar yaptı.

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
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Cadde Yazarları

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