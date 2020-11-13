Safiye Soyman gençleşti

Yakın arkadaşlar Safiye Soyman ile Seda Sayan, koronavirüs salgını sebebiyle artık dışarıda buluşmak yerine evde bir araya geliyor.

SAFİYE DE DEĞİŞTİ

Önceki evinde Seda Sayan'ı ağırlayan Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Soyman'ın, kızı Ümran ve yakın dostu Seda Sayan’la ev buluşmasından paylaştığı karede, şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı Fransız askısı yöntemiyle gençleşen Seda Sayan'ın, yakın arkadaşı Safiye Soyman'a da bu işlemi yaptırdığı söyleniyor. Soyman'ın gönderisine takipçileri; 'gençleşmişsin' şeklinde yorumlar yaptı.