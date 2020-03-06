Safiye Soyman takipçilerini güldürdü

Safiye Soyman'ın paylaştığı filtreli Seda Sayan fotoğrafında, iki sanatçı da çocuksu bir görünüme büründü. Ünlü şarkıcı, güncel halini de eklediği pozu Instagram'da yayınladı.

"Birisi çocukluk, alttaki genç kızlık halimiz (şimdiki) benim Barbie'mle" mesajının yer aldığı paylaşım, kısa zamanda iki bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.