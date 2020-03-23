Corona virüsü salgını sonrası evde kalan aile mutluluk pozu verdi. Ortak hesaplarından bu fotoğrafları paylaşan çift altına şu notu düştü; 'Sağlığın ve sevdiklerin için şükret... Yan yana olduğun anların değerini bil! Ve 'evde kal!' Başkalarının sevdikleri için, başka canlar için evde kal ki bugünleri atlatalım. Ne kadar duyarlı olup sorumluluğumuzu bilirsek o kadar çabuk kavuşacağız güneşli günlere.'