23.03.2020 - 16:32 |
'Sağlığın ve sevdiklerin için şükret'
2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan Sinem Uslu, Mart 2019'da da ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i dünyaya getirmişti.
Corona virüsü salgını sonrası evde kalan aile mutluluk pozu verdi. Ortak hesaplarından bu fotoğrafları paylaşan çift altına şu notu düştü; 'Sağlığın ve sevdiklerin için şükret... Yan yana olduğun anların değerini bil! Ve 'evde kal!' Başkalarının sevdikleri için, başka canlar için evde kal ki bugünleri atlatalım. Ne kadar duyarlı olup sorumluluğumuzu bilirsek o kadar çabuk kavuşacağız güneşli günlere.'
Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.