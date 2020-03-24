24.03.2020 - 07:00 |
Sağlık çalışanlarına teşekkür
Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ’la evden çıkmadığını belirtti.
Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ’la evden çıkmadığını belirtti. Instagram’dan yayınladığı video’yla takipçilerine seslenen oyuncu, “Bu süreçte sokağa çıkmamamız gerekiyor. Hayatları pahasına, gece-gündüz demeden görev yapan sağlık personeline şükranlarımı sunuyorum. Kutsal emeğinizi unutmayacağım” dedi.
Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.