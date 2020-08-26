26.08.2020 - 07:00 |
Sağlıkçılar için söyledi
Mor ve ötesi, KerkiSolfej’in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.
Mor ve ötesi, KerkiSolfej’in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Grubun solisti Harun Tekin, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, koronavirüsten hayatını kaybedenler için ‘Melekler Ölmez’ şarkısını seslendirdi.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.