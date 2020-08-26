MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sağlıkçılar için söyledi
26.08.2020 - 07:00 |

Sağlıkçılar için söyledi

Mor ve ötesi, KerkiSolfej’in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Sağlıkçılar için söyledi
ABONE OL

Mor ve ötesi, KerkiSolfej’in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Grubun solisti Harun Tekin, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, koronavirüsten hayatını kaybedenler için ‘Melekler Ölmez’ şarkısını seslendirdi.

Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ZAFER BAYRAMI GOLF TURNUVASI

ZAFER BAYRAMI GOLF TURNUVASI

Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

ABD’de kapak yıldızı

ABD’de kapak yıldızı

Instagram’ı salladı

Instagram’ı salladı

Sıradaki Haber