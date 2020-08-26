Sağlıkçılar için söyledi

Mor ve ötesi, KerkiSolfej’in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Grubun solisti Harun Tekin, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, koronavirüsten hayatını kaybedenler için ‘Melekler Ölmez’ şarkısını seslendirdi.