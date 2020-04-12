12.04.2020 - 07:00 |
Sağlıklı besinler tüketin!
Koronavirüsle savaşta en büyük silahın bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu uzmanlar dile getiriyor.
Salgın sürecinde hazır gıdalar yerine sağlıklı besinleri hayatımıza sokmak çok önemli.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.