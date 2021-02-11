Sağlıklı beslenmeden ödün yok!

Tıp dünyasının önde gelen isimlerinden Dr. Ender Saraç’ın iki erkek evladının ardından dünyaya gelen ve önceki gün yedi yaşına basan kızı Begüm için, evde çok özel bir kutlama gerçekleşti. Anne Benan Saraç’ın özenle hazırladığı sağlıklı menü, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Aile bireyleri Instagram’dan paylaştıkları kareyle, bu renkli anları ölümsüzleştirdi.