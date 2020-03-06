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06.03.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Saha kadınların

Kemer Country Club, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle özel bir turnuvaya ev sahipliği yaptı

Saha kadınların

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir golf turnuvasına, ev sahipliği yaptı. 31 kadının katıldığı etkinlik, kıyasıya mücadelelere sahne olurken, renkli anlar objektiflere takıldı. Önceki gün 11.00’de başlayan organizasyon, 16.30’da son buldu. Yarışmada A kategorisinde Zeynep Çelikoğlu, B kategorisinde ise Lone Lassen birinci oldu. Çelikoğlu ve Lassen’e ödüllerini, Kemer Country Ladies Kaptanı Didem Aras takdim etti. Aralarında; Cansen Başaran, Nükhet Sebuk Cebe, Binnur Egeli, Aylin Gülmen ve Nesrin Sarıoğlu gibi ünlü isimlerin de sahaya indiği kadınlar, turnuva sonunda birlikte yemek yiyerek günün yorgunluğunu attı.

Saha kadınların

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