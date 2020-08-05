Sahneden indi, Orhan Gencebay'ın elini öptü

Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Orhan Gencebay'ın yeni yaşını kutlamak için sahneden inip yanına giderek elini öpen Cenk Eren, "Nice yaşlara Orhan Baba, ailenle birlikte bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

Orhan Gencebay'dan kendisi için övgülerde bulunmasını isteyen Eren, "Cenk kardeşimiz görevini çok iyi yapan bir arkadaşımız" cevabı aldı. İstediği cevabı alamayan şarkıcı, "Çok politiksin Orhan Baba" sözleriyle Gencebay'a takıldı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Cenk Eren, programını 'Ağla Halime' parçasıyla noktaladı.