Ajda Pekkan: Sahneyi bırakmıyorum!

Ajda Pekkan, dört yıl önce sahneleri bırakan Sezen Aksu’nun yolundan gitmeyeceğini söyledi. Süperstar ,“Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Hayranlarımdan ve sahneden ayrı kalamam” dedi. Yeni albüm çalışmalarına başladığını belirten Pekkan, “Serdar Ortaç’tan‘Sadece’ isimli bir parça aldım. Projenin çıkış tarihi belli değil. Çünkü daha iki eser hazır” şeklinde konuştu.