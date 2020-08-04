Sahra Işık-İdris Aybirdi'den Afrika'daki çocuklara 60 kurban

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile tatile çıktı. Fotoğraflarını sosyal medyada da paylaşan çiftin S günlük tatil için 70 bin TL harcadığı öğrenildi.

Ayrıca ünlü çift, 60 kurban kestirdi, etlerini de Afrika'daki kimsesiz çocuklara ulaştırdı. (Hürriyet)