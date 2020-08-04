MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sahra Işık-İdris Aybirdi'den Afrika'daki çocuklara 60 kurban
04.08.2020 - 08:20 |

Sahra Işık-İdris Aybirdi'den Afrika'daki çocuklara 60 kurban

Survivor Sahra Işık ile eşi İdris Aybirdi, Kurban Bayramı'nda kesenin ağzını açtı. Beş günlük tatile 70 bin TL harcayan çift, 60 kurban kestirerek etlerini Afrika'daki kimsesiz çocuklara ulaştırdı.

Sahra Işık-İdris Aybirdi'den Afrika'daki çocuklara 60 kurban
ABONE OL

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile tatile çıktı. Fotoğraflarını sosyal medyada da paylaşan çiftin S günlük tatil için 70 bin TL harcadığı öğrenildi.

Ayrıca ünlü çift, 60 kurban kestirdi, etlerini de Afrika'daki kimsesiz çocuklara ulaştırdı. (Hürriyet)

    3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sahneden teşekkür

    Sahneden teşekkür

    Güvenmeden asla!

    Güvenmeden asla!

    Süper değişmiş!

    Süper değişmiş!

    Yeni yaş karesi

    Yeni yaş karesi

    Sıradaki Haber