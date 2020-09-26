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26.09.2020 - 07:00 |

Sahte hesaba isyan

Oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası bir çocuk adına Instagram’dan hesap açıp, para isteyen dolandırıcılara tepki gösterdi.

Sahte hesaba isyan
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Sahte sayfayı sosyal medya hesaplarından paylaşan oyuncu, “Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz nasıl nefes alıyorsunuz? Nasıl başınızı yastığa rahat koyuyorsunuz? Hayatta hiç mi sevdiğiniz biri yok? Ya bir çocuğun tedavi parasını gasp ederek, bu hayatta o paranın hayrını mı göreceksiniz?

Gerçekten en büyük duam bu hayatta yaptığınız bu pisliğin karşılığını öyle bir alın ki yalvarın ‘Allah’ım canımı’ al diye. Bu sayfayı lütfen spamlayın” sözleriyle ateş püskürdü.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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