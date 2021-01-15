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15.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Sakrum kemiği kırıldı

Evinde ayağı kayıp düşen Begüm Kütük’ün sakrum kemiği kırıldı. Operasyon geçirmeyen oyuncu, bir ay yatak istirahatiyle eski sağlığına kavuşacağını belirtti

Sakrum kemiği kırıldı
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Begüm Kütük, evinde geçirdiği kaza sonrası sakrum kemiğinin kırıldığını söyledi. Röntgen çektirmek için önceki gün bir hastaneye giden oyuncunun, yürümekte zorluk çektiği görüldü. Kütük, “Evde düştüm, ayağım kaydı” dedi.
Bir ay yatak istirahatıyla kemiğin kaynayacağını belirten oyuncu, “Prof. Dr. Ali Ender Ofluoğlu, operasyona gerek olmadığını söyledi. Biraz ızdıraplı süreç olacak umarım her şey yolunda gider, eski sağlığıma kavuşurum” diye konuştu.

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