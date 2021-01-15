Sakrum kemiği kırıldı

Begüm Kütük, evinde geçirdiği kaza sonrası sakrum kemiğinin kırıldığını söyledi. Röntgen çektirmek için önceki gün bir hastaneye giden oyuncunun, yürümekte zorluk çektiği görüldü. Kütük, “Evde düştüm, ayağım kaydı” dedi.

Bir ay yatak istirahatıyla kemiğin kaynayacağını belirten oyuncu, “Prof. Dr. Ali Ender Ofluoğlu, operasyona gerek olmadığını söyledi. Biraz ızdıraplı süreç olacak umarım her şey yolunda gider, eski sağlığıma kavuşurum” diye konuştu.