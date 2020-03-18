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18.03.2020 - 07:00 |

Şallı enerji yükseltiyor

Ebru Şallı’yla 10’uncu kez yeni tasarımlara imza atan Koton, İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda da Ebru Şallı Loves Koton Sport Koleksiyonu’nu modaseverlerin beğenisine sundu.

Şallı enerji yükseltiyor

Ebru Şallı’yla 10’uncu kez yeni tasarımlara imza atan Koton, İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda da Ebru Şallı Loves Koton Sport Koleksiyonu’nu modaseverlerin beğenisine sundu. Enerji yükselten renkler ve motivasyon artıran stillerden oluşan kıyafetler, üç farklı temayla sezon trendlerini yansıtıyor.

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
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