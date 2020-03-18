Şallı enerji yükseltiyor

Ebru Şallı’yla 10’uncu kez yeni tasarımlara imza atan Koton, İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda da Ebru Şallı Loves Koton Sport Koleksiyonu’nu modaseverlerin beğenisine sundu. Enerji yükselten renkler ve motivasyon artıran stillerden oluşan kıyafetler, üç farklı temayla sezon trendlerini yansıtıyor.