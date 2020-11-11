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11.11.2020 - 14:15 |

Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, koronavirüsü testleri için kendisinden defalarca örnek alınması anlarını klipleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı
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Oyuncular için sette defalarca Covid-19 testi yaptırmak salgın döneminde olağanlaştı. Hollywood’un Meksikalı oyuncusu Salma Hayek de defalarca yaptırdığı koronavirüs testi için ağzından ve burnundan örnek alınma anlarını klipleştirdi.

54 yaşındaki ünlü yıldız, kendisine test yapılırken sergilediği rahatsız hallerini Instagram hesabından paylaştı.

Hayek, her ne kadar anlık olarak sıkıntı verse de test yaptırmanın önemli olduğunu takipçilerine, “Ben yaptırdım” diyerek anlattı.

Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı

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