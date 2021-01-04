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04.01.2021 - 14:03 |

Salma Hayek'in yeni yıla merhaba pozu

Birkaç gün önce pembe bikinili pozuyla 2020 yılına veda eden dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, 2021 senesini kahverengi bikiniyle karşıladı.

Salma Hayek'in yeni yıla merhaba pozu
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Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızlarından Salma Hayek, yeni yılı ailesiyle birlikte çıktığı tatilde karşıladı. 2020 yılının bitmesine birkaç gün kala, üzerinde pembe bikiniyle "Hoşçakal 2020" diyen Hayek, bu kez de kahverengi bir bikiniyle yeni yıla "merhaba" dedi.

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Salma Hayek'ten 2020'ye veda pozu

54 yaşındaki bir çocuk annesi Hayek, ididalı bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında 16.8 milyon takipçisiyle paylaştı.

Hayek'in bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Salma Hayek, bazı takipçileri tarafından "dünyanın en güzel kadını" ilan edildi.

Salma Hayekin yeni yıla merhaba pozu

SALMA HAYEK'İN HAYATI

Tam adı Salma Hayek Jimenez olan ünlü oyuncu, 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı. Orada da kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Paloma Valentine adında 13 yaşında bir kızı bulunuyor.

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Cadde Yazarları

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