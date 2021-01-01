Salma Hayek'ten 2020'ye veda pozu

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, 2020 yılını iyi dileklerle uğurladı. Bikinili pozlarını yayınlayan 54 yaşındaki Hayek, fotoğraf için görüntüsünü güneş gözlüğü ve bir de şapkayla tamamladı.

İş insanı François Henri Pinault ile evli olan bir çocu annesi Hayek, paylaşımına, "2020'nin son günleri. Doğayla iletişim içinde bulunduğum ve sağlıklı olduğum için daha fazla minnettar olamazdım" notunu düştü.

Hayek'in ilerleyen yaşına rağmen fit görüntüsü takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.