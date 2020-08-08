Salma Hayek'ten Beyrut paylaşımı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama dünyanın dört bir yanındaki insanları da üzdü. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak üzüntülerini paylaştı. Bu isimlerden biri olan Salma Hayek, duygusal bir mesaj yayınladı.

"SENİ SEVİYORUM BEYRUT"

Baba tarafından Lübnanlı olan 53 yaşındaki oyuncu, Beyrut'ta çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Seni seviyorum Beyrut" notunu düştü.

Oyuncu, bir başka kare daha yayınlayarak, Lübnanlı yazar Halil Cibran'ın "Acı, en güçlü ruhları ortaya çıkarır" sözünü ekledi.



