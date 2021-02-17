Salma Hayek’ten yıllar sonra gelen itiraf! ‘O filmde ağladım’

Meksikalı - ABD’li aktris Salma Hayek, 1995 yapımı ‘Desperado’ filminde başrolü paylaştığı Antonio Banderas ile seks sahnesi çekilirken yaşadıklarını ‘Armchair Expert’ adlı haftalık podcast yayınında anlattı. ‘Desperado’ filmindeki seks sahnesinin çekiminde çok gerildiğini ve ağladığını söyleyen Salma Hayek, “Gerginliğimin nedeni ne Antonio Banderas ne de yönetmen Robert Rodriguez’di. Söz konusu sahne çekilirken film ekibinden birçok kişi dışarı çıkarıldı. Sette sadece ben, Antonio Banderas ve eşi Elizabeth Avellan kaldı” dedi.

‘Erkekler rahat’

54 yaşındaki oyuncu konuşmasına şöyle devam etti: “Daha önce hiç böyle bir sahne çekmemiştim. O yüzden çekim başlayınca ağlamaya başladım. Antonio Banderas tam bir centilmendi ve bana çok iyi davrandı. Ama tabii o çok rahattı. O sahneyi çekmek onun için iş değildi. Onun rahatlığı beni daha da korkuttu. Daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmamıştım. Üstümden örtüyü atınca yeniden ağlamaya başladım. Babam ve erkek kardeşime gelebilecek tepkileri düşündüm. Sahneyi güçlükle çektik. Ama erkeklerin üzerinde böyle bir baskı yok. Aktörlerin babaları seks sahnelerini izleyince ‘İşte benim oğlum’ diye gururlanıyor.”