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05.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

‘Salon anaokulu gibi...’

Pandemi döneminde evinin duvarlarını boyayan Bensu Soral, çizilecek yerin kalmadığını belirtti. Oyuncu, “Bizim salon anaokulu gibi...” dedi.

‘Salon anaokulu gibi...’
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Pandemi döneminde resme merak salan Bensu Soral, sergi açmak istediğini söyledi. Oyuncu, “Çok istiyorum ama çizdiğim şeyler duvarda kaldı, bir yere götüremiyorum. Bizim salon anaokulu gibi onun için artık duvarlara çizim yapmıyorum. Hem çizim hem de heykel hayallerim var” açıklamasını yaptı.
Gelen teklifleri değerlendirdiğini belirten Soral, “Eşim (Hakan Baş) iyi bir projede yer almamı benden daha çok istiyor” dedi. Oyuncu, “Çocuk istiyor musunuz?” sorusuna ise, “Daha zamanımızın olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi. Geçirdiği kaza yüzünden omzu yırtılan Soral, fizyoterapiye devam ettiğini belirtti.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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