MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Samimi itiraflar
29.11.2020 - 07:00 |

Samimi itiraflar

Emma Roberts, Cosmopolitan dergisine samimi itiraflarda bulundu.

Samimi itiraflar
ABONE OL

Emma Roberts, Cosmopolitan dergisine samimi itiraflarda bulundu. İlk bebeğine hamile 29 yaşındaki oyuncu, doktorlardan daha önce yumurtalıklarının dondurulmasına dair tavsiye aldığını ve bu durumun kendisini korkuttuğunu söyledi. Roberts, “Bu konuda yalnız değildim, çevremdeki hemcinslerimin de kadınsal rahatsızlıkları buluyordu. Tüm bunları kafaya takmamayı başardığım anda da hamile kaldığımı öğrendim. Gebelik, yapabileceğiniz en iyi planın plan yapmamak olduğunu fark etmemi sağladı” dedi.

28 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni28 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Ponçik çok istiyordu’

‘Ponçik çok istiyordu’

Minnoş’la dolaşıyor

Minnoş’la dolaşıyor

Teklif yağıyor

Teklif yağıyor

Koçak’tan Esmersoy’a cüzdan göndermesi

Koçak’tan Esmersoy’a cüzdan göndermesi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet