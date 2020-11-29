Samimi itiraflar

Emma Roberts, Cosmopolitan dergisine samimi itiraflarda bulundu. İlk bebeğine hamile 29 yaşındaki oyuncu, doktorlardan daha önce yumurtalıklarının dondurulmasına dair tavsiye aldığını ve bu durumun kendisini korkuttuğunu söyledi. Roberts, “Bu konuda yalnız değildim, çevremdeki hemcinslerimin de kadınsal rahatsızlıkları buluyordu. Tüm bunları kafaya takmamayı başardığım anda da hamile kaldığımı öğrendim. Gebelik, yapabileceğiniz en iyi planın plan yapmamak olduğunu fark etmemi sağladı” dedi.