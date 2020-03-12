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12.03.2020 - 13:28 |

Samimi tavırlarıyla ilgi odağı oldu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, geçtiğimiz gün Galatasaray futbol takımının tercümanı Mert Çetin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Samimi tavırlarıyla ilgi odağı oldu

Meydan atında bulunan bir kaç mağazayı dolaşan ve alışveriş yapan yıldız futbolcu, bir anda yanına gelen futbol severlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bu durumdan hiçte rahatsız olmayan Falcao, aksine samimi tavırları ve güler yüzü ile yanına gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirip, kısa kısa da olsa onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

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