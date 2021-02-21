‘Sana kırmızı çok yakışıyor’

‘Bergen’ filminin çekimlerinin ertelenmesinin ardından Maldivler’de tatile çıkan Serenay Sarıkaya, fotoğraf paylaşımlarına devam ediyor. Kırmızı mayosu ve şemsiyeyle karesini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları Sarıkaya’ya Hande Yener’in ‘Kırmızı’ şarkısının sözlerini hatırlatarak, alev emojileri koydu.