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23.01.2021 - 07:00 |

Sanal sergi deneyimi

Mekandan bağımsız, sanatı geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle yola çıkan Artcrowdistanbul Online Galeri, sanal ortamda görüntülenebilen bir yer olarak açıldı.

Sanal sergi deneyimi
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Mekandan bağımsız, sanatı geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle yola çıkan Artcrowdistanbul Online Galeri, sanal ortamda görüntülenebilen bir yer olarak açıldı. İlk sergisini, Türkiye’de güncel sanatın değerli ismi Kezban Arca Batıbeki’nin solo sergisi ‘On The Road II’ ile yapan galeri, gerçek gibi sergiyi gezme ve eserleri inceleyebilme deneyimi yaşatıyor. Şanel Şan Sevinç’in 10 yılı aşkın küratörlük, sanat ve tasarım deneyimi ile kurulan Artcrowdistanbul, her sergiye özel olarak tasarlanan mimarisiyle sanal gezi deneyimini yükseltiyor.

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