Sanat buluşması

Emre Yetkin ve Tunç Süerdaş’ın ‘Paint It Up’ adlı resim sergisi, 8artı1 Galeri’de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. “Dünya 2020 yılını yaşadığımız salgın nedeniyle sergisiz ve etkinliksiz geçirdi. Bugünleri sanatla aşabilmenin hissiyle sizleri farklı, sıcak ve gerçekçi bir algı dünyasına davet ediyoruz” diyen sanatçıların çalışmalarında, akrilik boya dökme tekniğiyle yaptıkları soyut, dışavurumcu ve rengarenk resimler dikkat çekiyor. Sergi, 17 Kasım’a kadar ücretsiz görülebilir.