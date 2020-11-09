Sanat günü

Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul’un kültür ve sanat hayatı hareketliydi. Hava da yağışlı, soğuk ve kasvetli olunca bu aralar peş peşe açılan sergiler de sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Akaretler’de açılan Art weeks Akaretler’in pek çok binasında gerçekleşen sergiler ve sohbetler geniş bir sanatsever kitleyi buraya çekti. Kültür ve Turzim Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da çocukları ve arkadaşı Emel Oysal’la bol bol sergi alanını gezdi. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ise “Favori müzem” dediği Maslak’taki Elgiz Müze’de genç heykeltıraşların teras sergisine uğrayıp, izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaştı.