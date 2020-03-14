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14.03.2020 - 07:00 |

Sanat ve kültür gecesi

Sanat ve kültür gecesi

Lexus, Süzer Plaza’da yer alan Dolmabahçe Showroom’unda gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda önceki akşam gerçekleşen davette, Ahad Saadi’nin dünyada ilk ve sanatta yeni akım olan ‘Azarnegari’ tekniğiyle yarattığı ‘Nilüfer’ isimli eseri tanıtıldı. Moderatörlüğünü Gülgün Feyman’ın, açılış konuşmasını ise Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yaptığı gecede, Saadi’nin eşi Parisa Karamnezhad’ın yarattığı eserler de sanatseverlerle buluştu.

Sanat ve kültür gecesi

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