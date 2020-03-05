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05.03.2020 - 07:00 |

Sanata bahar geldi

Ressam Letafet Hafızkızı ile atölyesinde eğitim alan dokuz sanatçının eserlerinden oluşan ‘Bahar’ isimli karma resim sergisi, Verni Art Salon’da görücüye çıktı.

Sanata bahar geldi

Ressam Letafet Hafızkızı ile atölyesinde eğitim alan dokuz sanatçının eserlerinden oluşan ‘Bahar’ isimli karma resim sergisi, Verni Art Salon’da görücüye çıktı. Usta ve öğrencilerinin birlikte yer aldığı seçki, figüratif ve renkçi resim anlayışıyla, atölyenin üsluplarını da görerek, izleyiciyi ilham veren bir yolculuğa davet ediyor. Sergi, 29 Mart’a kadar sanatseverleri bekliyor.

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