04.10.2020 - 07:00 |
Sanata destek
Watergarden İstanbul, ekim ayı boyunca sanatçı Özge Günaydın’ın, doğayı koruma, çevre bilinci yaratma amacıyla Türkiye’de daha önce gerçekleşmemiş belgesel, video art, dijital art, heykel, resim ve yerleştirmeden oluşan ‘Rhinos Back In Town’ sergisini ziyaretçileriyle buluşturuyor.
Watergarden İstanbul, ekim ayı boyunca sanatçı Özge Günaydın’ın, doğayı koruma, çevre bilinci yaratma amacıyla Türkiye’de daha önce gerçekleşmemiş belgesel, video art, dijital art, heykel, resim ve yerleştirmeden oluşan ‘Rhinos Back In Town’ sergisini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Denizhan Özer küratörlüğündeki sergi; bilinçaltında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.