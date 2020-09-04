Sanata yeni soluk

İstanbul, kültür ve sanat hayatına ışık tutacak yepyeni bir galeriyle daha kavuştu. Mecidiyeköy İş Merkezi içinde açılan Altınel Ailesi’ne ait AKA Sanat18 Cep Galerisi ve stüdyodan oluşan kompleks, resmi açılışını yapılmadan sanatseverleri bir araya getirdi. Galerinin daimi sanatçısı Hakan Yöneyi’in tuval ve kağıt üzerine yaptığı farklı kompozisyonlardan oluşan eserleri, şimdiden merak uyandırdı.