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20.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Sanatçılardan Ermenistan’a tepki

Tarkan, Hülya Avşar ve Serdar Ortaç gibi isimler, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivilleri vurmasına tepki gösterdi.

Sanatçılardan Ermenistan’a tepki
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MESUT YILMAZ

 

Tarkan, “Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la... Çok üzgünüm” derken, Avşar, “Savaş hiçbir ülkeye yakışmıyor. Sivilleri vurmak savaş değildir; caniliktir, vahşettir ve insanlık dışıdır” diyerek, ifadelerini kullandı. Ortaç ise, “Yaptıkları insanlık değil. Ermeni halkına bir sözüm yok. Yöneticileri ve başlarındakiler ruh hastası” dedi.

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