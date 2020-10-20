20.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Sanatçılardan Ermenistan’a tepki
Tarkan, Hülya Avşar ve Serdar Ortaç gibi isimler, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivilleri vurmasına tepki gösterdi.
MESUT YILMAZ
Tarkan, “Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la... Çok üzgünüm” derken, Avşar, “Savaş hiçbir ülkeye yakışmıyor. Sivilleri vurmak savaş değildir; caniliktir, vahşettir ve insanlık dışıdır” diyerek, ifadelerini kullandı. Ortaç ise, “Yaptıkları insanlık değil. Ermeni halkına bir sözüm yok. Yöneticileri ve başlarındakiler ruh hastası” dedi.