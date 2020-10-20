Sanatçılardan Ermenistan’a tepki

Tarkan, “Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la... Çok üzgünüm” derken, Avşar, “Savaş hiçbir ülkeye yakışmıyor. Sivilleri vurmak savaş değildir; caniliktir, vahşettir ve insanlık dışıdır” diyerek, ifadelerini kullandı. Ortaç ise, “Yaptıkları insanlık değil. Ermeni halkına bir sözüm yok. Yöneticileri ve başlarındakiler ruh hastası” dedi.