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12.10.2020 - 07:00 |

Sanatseverler buluştu

Abidin Dino’nun eserlerinin sergilendiği ‘Kara İçinde Ak Bir Umut’ sergisi, sanatseverleri ağırlamaya başladı.

Sanatseverler buluştu
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Abidin Dino’nun eserlerinin sergilendiği ‘Kara İçinde Ak Bir Umut’ sergisi, sanatseverleri ağırlamaya başladı. Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle gerçekleşen özel davete; Jülide Ateş, Pınar Hotiç, Didem Bağrıaçık, Figen Bahçıvan, Selin Kutucular ve Elvan Tuğcular Güven katıldı. Abidin Dino, ‘Kara İçinde Ak Bir Umut’ sergisi, 30 Ekim’e kadar Abdi İpekçi Caddesi No:38 Nişantaşı’nda ziyaret edilebilir. Randevu alınarak, mesai saatleri dışında ve pazar günü de sergi gezilebilir.

Sanatseverler buluştu

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