12.10.2020 - 07:00 |
Sanatseverler buluştu
Abidin Dino’nun eserlerinin sergilendiği ‘Kara İçinde Ak Bir Umut’ sergisi, sanatseverleri ağırlamaya başladı.
Abidin Dino’nun eserlerinin sergilendiği ‘Kara İçinde Ak Bir Umut’ sergisi, sanatseverleri ağırlamaya başladı. Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle gerçekleşen özel davete; Jülide Ateş, Pınar Hotiç, Didem Bağrıaçık, Figen Bahçıvan, Selin Kutucular ve Elvan Tuğcular Güven katıldı. Abidin Dino, ‘Kara İçinde Ak Bir Umut’ sergisi, 30 Ekim’e kadar Abdi İpekçi Caddesi No:38 Nişantaşı’nda ziyaret edilebilir. Randevu alınarak, mesai saatleri dışında ve pazar günü de sergi gezilebilir.