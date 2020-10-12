Sanatseverler buluştu

Abidin Dino’nun eserlerinin sergilendiği ‘Kara İçinde Ak Bir Umut’ sergisi, sanatseverleri ağırlamaya başladı. Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle gerçekleşen özel davete; Jülide Ateş, Pınar Hotiç, Didem Bağrıaçık, Figen Bahçıvan, Selin Kutucular ve Elvan Tuğcular Güven katıldı. Abidin Dino, ‘Kara İçinde Ak Bir Umut’ sergisi, 30 Ekim’e kadar Abdi İpekçi Caddesi No:38 Nişantaşı’nda ziyaret edilebilir. Randevu alınarak, mesai saatleri dışında ve pazar günü de sergi gezilebilir.