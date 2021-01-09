Sancakay Ilım Morgül kimdir, kaç yaşında? Survivor Sancakay Ilım Morgül nereli?

Survivor yeni bölümleri ile izleyici ile buluştu. Ünlüler ve Gönüllüler olarak yarışacak yarışmacılarla ilgili detaylar da programın başlaması ile merak ediliyor. Gönüllüler takımında yer alan Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor Sancakay kaç yaşında?

SURVİVOR SANCAKAY ILIM MORGUL KİMDİR?

Sancakay Ilım Morgül teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni. Spor hayatına ritmik jimnastikle başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de futbol oynadı. Daha sonra Rizespor'a transfer oldu. 2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Rus Dili Edebiyatı bölümünde okumuştu. İngilizce ve Rusça biliyor. Daha sonra konservatuarda tiyatro bölümünü kazanarak İstanbul'a yerleştmiştir. Eğitimi devam etmektedir. Morgül, 5 yıldır da vocal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini de seslendiren Sancakay, gitar çalıyor.

SANCAKAY ILIM MORGÜL NERELİ?

30 Ocak 1997 doğumlu olan Sancakay Ilım İzmir ve Rize'de büyümüştür.