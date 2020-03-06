‘Sandıkta yeni şarkılar var’

Gökhan Tepe, uzun bir aradan sonra ilk kez İstanbul gecelerinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.Meftun İstanbul’da 19 Mart Perşembe gecesi dinleyicilerle buluşacak şarkıcı,“Yeni parçalar var sandıkta. Bu özel gece için çıkabilir. Sürpriz olsun” dedi. Üç ay önce baba olan Tepe, “Oğlum yeni şarkılar yazdırıyor bana. Baba olmak çok güzel bir duygu” açıklamasını yaptı.