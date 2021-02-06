Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Sadakatsiz’de Derin’i canlandıran Melis Sezen, Etiler’deydi. Partnerleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk için oyuncu, “Benim için çok gurur verici bir şey. Şanslı olduğumu hissediyorum. İkisi de çok profesyonel. Ayrıca Burak Sergen, babamı canlandırıyor. Deneyimli ve çok iyi isimlerle oynuyorum ve sağlam bir işin içindeyiz. O yüzden mutlu hissediyorum” diye konuştu.

Enis Arıkan’ın programında fenomen parçalar eşliğinde dans eden Sezen, “Dansı o kadar özlemişim ki, anlatamam. Zaten sürekli ediyordum. Enis’le o dans için iki gün çalıştık. Latin dansı, salsa, bachata ve tangoyu profesyonel olarak yapıyorum. Set ve pandemiden dolayı tabii ki yapamıyordum ama inşallah sağlığımıza kavuşunca devam edeceğim. Latin gecelerine ve yogaya gitmeyi özledim” dedi.