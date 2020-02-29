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29.02.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

‘Sarışın olmak bana yakışıyor’

İrem Derici, önceki akşam Nişantaşı’ndaki kuaförü Önder Tiryaki’deydi.

‘Sarışın olmak bana yakışıyor’
EMRAH AKÇAAY

Siyah saçını sarıya boyatan şarkıcı, “İşte bu ya! Bana sarışın olmak daha çok yakışıyor” dedi. Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli ile yaptığı ‘Çok Sevmek Yasaklanmalı’ adlı düet hakkında da konuşan Derici, “Parçamız YouTube’da iyi bir dinleme aldı. Bu bizi çok mutlu etti. Son bir yıldır fark ettim ki şarkıları içten okuyormuşum. Bu parçayı dinleyince kendi kendime dedim ki; ‘İşte gerçek İrem buymuş’...” şeklinde konuştu.

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