Şarkıcı Dua Lipa hamile mi?

Sevgilisi Anwar Hadid ile birlikte yeni yıl tatilini Meksika'nın Tulum kentinde geçiren İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın son paylaşımı hamilelik iddialarına sebep oldu. 25 yaşındaki Lipa'nın yeşil elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin kafalarını karıştırdı.

BEBEK Mİ BEKLİYOR?

Bir dönem halay çektiği video ile gündemden düşmeyen Dua Lipa'nın gönderisini melek ve biberon emojileri ile yayınlaması akıllara "Bebek mi geliyor?" sorusunu getirdi.

SİYAH ELBİSESİ OLAY OLDU

Tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Lipa'nın siyah elbisesiyle verdiği pozu çok konuşulmuştu. İddialı sırt dekoltesiyle dikkat çeken Dua Lipa'nın gönderisi 5 milyondan fazla beğeni almıştı.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan şarkıcının paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.

Dua Lipa, 2019 yılından beri dünyaca ünlü model Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile aşk yaşıyor.