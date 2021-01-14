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14.01.2021 - 12:21 |

Şarkıcı Dua Lipa hamile mi?

Meksika'da sevgilisi Anwar Hadid ile tatil yapan İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Lipa'nın gönderisini melek ve biberon emojileri ile paylaşması akıllara, "Bebek mi bekliyor?" sorusunu getirdi.

Şarkıcı Dua Lipa hamile mi?
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Sevgilisi Anwar Hadid ile birlikte yeni yıl tatilini Meksika'nın Tulum kentinde geçiren İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın son paylaşımı hamilelik iddialarına sebep oldu. 25 yaşındaki Lipa'nın yeşil elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin kafalarını karıştırdı.

Şarkıcı Dua Lipa hamile mi

BEBEK Mİ BEKLİYOR?

Bir dönem halay çektiği video ile gündemden düşmeyen Dua Lipa'nın gönderisini melek ve biberon emojileri ile yayınlaması akıllara "Bebek mi geliyor?" sorusunu getirdi.

Şarkıcı Dua Lipa hamile mi

SİYAH ELBİSESİ OLAY OLDU

Tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Lipa'nın siyah elbisesiyle verdiği pozu çok konuşulmuştu. İddialı sırt dekoltesiyle dikkat çeken Dua Lipa'nın gönderisi 5 milyondan fazla beğeni almıştı.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan şarkıcının paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.

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