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14.07.2020 - 07:00 | | Deniz Boy

Şarkıcı Edis Çeşme tatilinde

İzmirli popçu Edis Görgülü, önceki gün Çeşme Boheme Beach'te objektiflere takıldı.

Şarkıcı Edis Çeşme tatilinde
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Pandemi döneminden sonra tatil için Çeşme'yi tercih eden şarkıcı Edis, arkadaşları ile birlikte güneş ve denizin keyfini çıkardı.

Son yıllarda yaptığı şarkılarla magazin gündeminden düşmeyen popçu daha fazla sıcağa dayanamayarak kendi serin sulara bıraktı. Denizde arkadaşlarıyla birbirlerine su atarak eğlenen Edis, daha sonra localarına geçti. Öte yandan Edis'in karantina döneminde aldığı kilolar dikkat çekti.

HABER: DENİZ BOY

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