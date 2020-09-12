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12.09.2020 - 07:00 |

Şarkıcı Gülşen'den yardım çağrısı

Gülşen, SMA hastası Demir Ali bebek için yardım çağrısı yaptı.

Şarkıcı Gülşen'den yardım çağrısı
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Son olarak Edis Görgülü ile yaptığı 'Nirvana' adlı düetle gündem olan Gülşen, sosyal medya hesabından bir yardım çağrısında bulundu.

Instagram hesabından duyuruda bulunan sanatçı, “Zaman daralıyor. Demir Ali’nin hayatta kalması için desteğini esirgemeyenlere teşekkür ederim” notunu yazdı. Gülşen’in çağrısı karşılık bulurken, yüzlerce kişi kampanyaya destek olacağını söyledi.

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Şarkıcı Gülşenden yardım çağrısı

Güzel oyuncu Bergüzar Korel de iki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlatmıştı. Sanatçı, hasta çocuklara yardımda bulunan firmaların reklamını yapacağını açıklamıştı.

Korel, SMA hastası çocuklar hakkında paylaşım yapmak için ailelerinden para isteyen ünlü isimlere sosyal medya hesabından sitem ederek "Hepinizi tek tek deşifre edeceğim. Yazıklar olsun" demişti.

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Cadde Yazarları

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